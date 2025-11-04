Investimento dos CTT no triénio 2026-28 deverá atingir 50 a 55ME por ano

De acordo com os CTT, para avançar com a estratégia de crescimento prevista para o triénio, a empresa irá "intensificar o seu investimento `core` [central] durante este período", que terá como objetivo expandir as operações e a qualidade do serviço através de investimentos estratégicos em infraestruturas, soluções `out-of-home` e IT.

"O Capex [`Capital Expenditure`] no período entre 2026-28, com o Banco CTT contabilizado pelo método de equivalência patrimonial, deverá atingir 50 a 55 milhões por ano, o que equivale a uma intensidade, em percentagem das receitas, na ordem dos 3,5-4,0%", referem os CTT.

O Capex será direcionado para as áreas-chave de investimento.

Estas áreas são "aumentar a capacidade em toda a Península Ibérica, capturando sinergias de custos e reforçando a qualidade", bem como "expandir a rede de cacifos, capturando vantagens `out-of-home`, com um retorno do investimento em cerca de 2-3 anos", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Outra das áreas-chave é "melhorar a experiência do cliente através de canais digitais".

Depois deste período de maior investimento, "após 2028, a intensidade do investimento tenderá a normalizar-se, ou seja, ficará abaixo de 3% em percentagem das receitas".

A empresa, liderada por João Bento, realiza hoje o seu Capital Markets Day 2025.