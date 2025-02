O governo anunciou o reforço do investimento em autocarros elétricos. A verba foi aumentada em 137 milhões de euros, através do Plano de Recuperação e Resiliência.

A medida eleva o total do investimento para 227 milhões de euros. Este reforço permitirá que mais 390 autocarros de emissões nulas sejam adquiridos, atingindo um total de 861 veículos até 2026.



O dinheiro destina-se também à instalação de postos de carregamento elétrico e abastecimento a hidrogénio. A medida abrange todo o território do continente, e não apenas as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto.