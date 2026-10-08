Investimento em ferrovias e rodovias desce para 843 ME

Segundo o documento, ainda que o investimento na ferrovia e concretização do plano ferroviário nacional suba em 2027 para 736 milhões de euros, face aos 639 milhões de euros inscritos para este ano, nas rodovias desce para 107 milhões de euros (229 milhões de euros em 2026).

"Em 2027, prosseguirá a execução dos investimentos ferroviários estruturantes, com destaque para o avanço da linha de alta velocidade, da terceira travessia do Tejo e dos acessos ferroviários ao novo aeroporto --- cerca de 440 milhões, que somam aos mais de 10 mil milhões de euros em investimentos lançados, adjudicados ou em processo de contratação", de acordo com o documento.

Paralelamente, segundo o Governo, "continuará a modernização de importantes linhas da rede convencional, o reforço das ligações aos principais portos nacionais e a ampliação da capacidade das redes metropolitanas de transporte público".

"Os investimentos na ferrovia visam modernizar e reabilitar a rede ferroviária nacional através da execução dos projetos estratégicos do Plano de Intervenções na Rede", indicou.

Na componente rodoviária, prossegue também "a reabilitação e expansão da rede nacional, com realce para os projetos rodoviários prioritários e para os ciclos de conservação corrente, num contexto em que a recuperação das infraestruturas afetadas pelas intempéries do início de 2026 representa um encargo adicional significativo".