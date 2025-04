Investimento estrangeiro em Moçambique cresceu 41,5% em 2024 para 3.553 milhões de euros

De acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique, contudo, este crescimento, face aos 2.509 milhões de dólares (2.307 milhões de euros) em 2023 e 2.458 milhões de dólares (2.260 milhões de euros) em 2022, ainda fica distante do máximo de 5.101 milhões de dólares (4.690 milhões de euros) em IDE em 2021.

O IDE em Moçambique já tinha crescido 2% em 2023, face ao ano anterior.

O Governo moçambicano estimou anteriormente que o IDE no país deveria duplicar em 2024, impulsionado pelos negócios de exploração do gás natural.

Nos documentos de suporte ao Plano Económico e Social do Orçamento do Estado (PESOE) para 2024, o Governo apontava para um crescimento do IDE para 4.778 milhões de dólares (4.117 milhões de euros), montante a que não chegou.

Em 2023, nos últimos dados anuais disponíveis completos, só a categoria de Grandes Projetos -- essencialmente mineiros e de gás natural - garantiu 2.087 milhões de dólares (1.918 milhões de euros) em IDE, na forma de capital. O desempenho do IDE em 2023 ficou acima da projeção do Governo, que era de 1.425 milhões dólares (1.310 milhões de euros) para esse ano.