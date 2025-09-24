Investimento estrangeiro em Moçambique mais do que duplicou no primeiro trimestre

De acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique, a que a Lusa teve hoje acesso, este desempenho contrasta com o IDE de 779,2 milhões de dólares (663 milhões de euros) de janeiro a março de 2024.

"Este desempenho robusto deve-se, essencialmente, ao aumento do IDE por parte dos GP, cujo no montante ascendeu a 1.476 milhões de dólares [1.256 milhões de euros]", lê-se no relatório, que detalha que no setor do gás natural foram investidos no país, a partir de fundos do estrangeiro, quase 1.234 milhões de dólares (1.050 milhões de euros), e na extração de carvão cerca de 282 milhões de dólares (240 milhões de euros).

O Governo moçambicano espera um crescimento superior a 40% no IDE no país este ano, para 5.071 milhões de dólares (4.314 milhões de euros), segundo proposta orçamental noticiada anteriormente pela Lusa, com base nos documentos do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) de 2025.

Este crescimento esperado, refere o Governo, será "influenciado pela implementação de projetos estruturantes na Bacia do Rovuma", em Cabo Delgado, de gás natural, que incluem a retoma da construção da unidade da TotalEnergies e a segunda plataforma da Eni.

"Para 2025, perspetiva-se uma trajetória de crescimento para 5.071 milhões de dólares", refere-se no documento, sobre a previsão de captação de investimento estrangeiro no país, um crescimento de quase 43% face ao concretizado em 2024.

O IDE em Moçambique já tinha crescido 41,5% em 2024, face ao ano anterior, para quase 3.553 milhões de dólares (3.022 milhões de euros), segundo dados do banco central compilados pela Lusa.

De acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique, contudo, esse crescimento em 2024, face aos 2.509 milhões de dólares (2.134 milhões de euros) em 2023 e 2.458 milhões de dólares (2.091 milhões de euros) em 2022, ainda fica distante do máximo de 5.101 milhões de dólares (4.338milhões de euros) em IDE em 2021.

Antes, o IDE em Moçambique tinha crescido 2% em 2023, face ao ano anterior.

O Governo moçambicano estimou anteriormente que o IDE no país deveria duplicar em 2024, impulsionado pelos negócios de exploração do gás natural.

Moçambique tem três projetos de desenvolvimento aprovados para exploração das reservas de gás natural da bacia do Rovuma, classificadas entre as maiores do mundo, ao largo da costa de Cabo Delgado, além do operado pela Eni, a única em produção, também a Mozambique LNG (Área 1), operado pela TotalEnergies, até 43 milhões de toneladas por ano (mtpa), e Rovuma LNG (Área 4), operado pela ExxonMobil, com 18 mtpa, ambas em fase de desenvolvimento.

Em 2024, um estudo da consultora Deloitte concluiu que as reservas de gás de Moçambique representam receitas potenciais de 100 mil milhões de dólares (96,2 mil milhões de euros).

Só este ano, ainda sem a entrada em funcionamento das restantes operações, a produção moçambicana estimada de gás é de 5,4 mil milhões de metros cúbicos, o sexto maior produtor em África.