Investimento previsto para expansão de redes de metros de Lisboa e Porto é de 174 ME

Em relação ao Metropolitano de Lisboa encontram-se em execução as empreitadas de expansão e modernização da rede, no âmbito da construção da Linha Circular, nomeadamente na ligação entre as estações do Rato (Linha Amarela) e a do Cais do Sodré (Linha Verde) e o prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e a futura estação de Alcântara.

Para as obras de ligação da estação do Rato à do Cais do Sodré está alocada uma verba de 60 milhões de euros.

Esta ligação prevê a criação das estações da Estrela e de Santos, que deverão estar concluídas no primeiro trimestre de 2027.

Já para o prolongamento da Linha Vermelha, que criará as estações das Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara e que deverá entrar em funcionamento em 2030, a verba prevista é de 90 milhões de euros.

Inscrito no documento está também uma verba de 338 milhões de euros para a construção do metro ligeiro de superfície (Linha Violeta), que ligará os concelhos de Loures e Odivelas.

Quanto ao metro do Porto, está inscrita uma verba de 11 milhões para as linhas Amarela e Rosa e de 12 milhões para a Linha Rubi, que ligará a Casa da Música e Santo Ovídio, com previsão para 2028.

Já a Linha Rosa, que ligará a Casa da Música a São Bento, tem abertura prevista para o primeiro trimestre de 2027.

Em termos de investimento em transporte público ferroviário, o OE2027 tem ainda inscrita uma verba de 1 milhão de euros em aquisição de material circulante para o Metro do Mondego e de 129 milhões de euros para a CP-Comboios de Portugal.

O Governo entregou hoje na Assembleia da República a proposta de OE2027, antes do prazo previsto por lei.

A proposta de Orçamento prevê um crescimento da economia de 2,3% este ano e de 2,1% em 2027 e contas equilibradas este ano e um excedente de 0,1% em 2027.

A proposta vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 24 de novembro, após o processo de debate na especialidade.