Investimento público em habitação perde força em 2027

Investimento público em habitação perde força em 2027

O investimento público em habitação volta a marcar passo. De acordo com o Jornal de Negócios, depois do impulso deste ano dado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, a despesa do Estado com habitação pública recua em 2027 para 0,3 por cento do Produto Interno Bruto.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Andreia Custódio - RTP

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Um valor que ronda os mil milhões de euros que está em linha com o que se investiu nas últimas duas décadas.
Inês Linhares Dias - RTP Antena 1
O ano passado o PRR foi o único fator de impulso nesta área com um investimento de 0,9 por cento do PIB. Agora, sem esta ajuda financeira europeia, as verbas para a habitação pública voltam a cair. 


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