Economia
Investimento público em habitação perde força em 2027
O investimento público em habitação volta a marcar passo. De acordo com o Jornal de Negócios, depois do impulso deste ano dado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, a despesa do Estado com habitação pública recua em 2027 para 0,3 por cento do Produto Interno Bruto.
Um valor que ronda os mil milhões de euros que está em linha com o que se investiu nas últimas duas décadas.
O ano passado o PRR foi o único fator de impulso nesta área com um investimento de 0,9 por cento do PIB. Agora, sem esta ajuda financeira europeia, as verbas para a habitação pública voltam a cair.