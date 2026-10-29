Investimento público em habitação perde força em 2027

Um valor que ronda os mil milhões de euros que está em linha com o que se investiu nas últimas duas décadas.

Inês Linhares Dias - RTP Antena 1

O ano passado o PRR foi o único fator de impulso nesta área com um investimento de 0,9 por cento do PIB. Agora, sem esta ajuda financeira europeia, as verbas para a habitação pública voltam a cair.





