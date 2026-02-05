IP fará "avaliação técnica" na Linha do Oeste após ministro apontar nove meses para reconstrução

Tão depressa não vai reabrir a linha que liga Meleças e Caldas da Rainha. Por causa das tempestades dos últimos dias, o Ministério das Infraestruturas explicou à Antena 1 que vai ser precisa uma avaliação para repor a segurança e toda a circulação.



"De acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), a extensão dos danos na Linha do Oeste carece de avaliação técnica pormenorizada de modo a garantir a necessária reposição das condições de segurança e disponibilidade em toda a extensão da linha do Oeste, algo que apenas poderá acontecer de forma efetiva após as condições meteorológicas estarem regularizadas", respondeu por escrito esta quinta-feira.



Na segunda-feira, após reunir em Leiria com a estrutura de missão para a recuperação das zonas afetadas pela tempestade Kristin, Miguel Pinto Luz lembrou que o Conselho de Ministros tinha aprovado 400 milhões de euros para a IP reconstruir estradas nacionais e linhas ferroviárias afetadas pelas tempestades dos últimos dias.



No caso da ferrovia, especificou: "Como sabem, a Linha do Oeste vai estar no mínimo nove meses parada para toda a sua reconstrução".



Desde terça-feira a Antena 1 tentou esclarecimentos junto do Ministério das Infraestruturas, da CP e da IP, questões como se o fecho da linha será integral e por quanto tempo, quais os estragos concretos registados, se haverá transportes alternativos e o custo da recuperação - até porque a Linha do Oeste tinha obras em curso.



Depois do anúncio do ministro, na resposta à Antena 1 não é avançado qualquer prazo. Já a IP nada acrescenta ao que disse o Governo e a CP ainda não respondeu.



Várias inundações na via férrea impedem que a Linha do Oeste esteja em funcionamento, pelo que há uma semana que a CP tem integrado este serviço na lista de serviços suspensos, juntamente com a Linha do Douro, entre Régua e Pocinho.