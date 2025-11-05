IPSS de Castanheira de Pera com projeto para transformar desperdícios de lã em peças de moda

"O projeto `Saia de Casa` transforma desperdícios de lã da empresa Albano Morgado em peças de moda sustentável, com enfoque na produção de saias e artigos exclusivos em 100% lã", afirmou à agência Lusa a tesoureira da instituição, Maria Helena Correia.

Segundo esta responsável, a iniciativa "alia a tradição, criatividade e responsabilidade ambiental, promovendo a economia circular e novas oportunidades para a comunidade local".

O objetivo passa por, através da valorização, "reduzir, significativamente, o volume do desperdício têxtil" da empresa quase centenária Albano Morgado, sediada neste concelho do norte do distrito de Leiria, e criar uma "linha de produtos de modo sustentável que dinamize e contribua para a economia local".

Maria Helena Correia adiantou que se pretende, também, "envolver a comunidade e promover emprego local qualificado, apoiando artesãos e designers emergentes", ou "valorizar a tradição da lã portuguesa e projetar a identidade do concelho".

"Sensibilizar consumidores e parceiros para a importância da moda e da ética, posicionar Castanheira de Pera como exemplo de boas práticas em indústria têxtil e sustentável, e exportar peças para mercados que valorizem o design responsável" estão, igualmente, entre os objetivos.

Este projeto "destina-se à comunidade local e concelhos limítrofes, designadamente às senhoras e jovens que queiram dedicar-se à confeção e aumentar seus rendimentos de uma forma sustentável", declarou Maria Helena Correia.

A tesoureira explicou que a instituição, já há algum tempo, pretendia "implementar um projeto desta natureza", realçando "o historial da indústria têxtil" do concelho, para salientar que a empresa Albano Morgado é o "parceiro ideal" ao disponibilizar desperdícios e tecidos para confecionar roupa e acessórios 100% lã.

"Queremos dar uma capacitação técnica às pessoas da comunidade, para o trabalho de costura e de design de moda", além de outras ferramentas, como "a possibilidade de criarem um modelo de negócio" para alcançarem independência a nível financeiro, realçou esta responsável.

Maria Helena Correia acrescentou que vai ser necessário comprar equipamento, como máquinas de costura e de bordar, e outro material, e contratar formador.

Quanto aos produtos feitos no âmbito do projeto, equaciona-se fazer um bazar para venda.

"Saia de Casa" vai desenvolver-se nas instalações do Centro Paroquial de Solidariedade Social de Castanheira de Pera e recebeu financiamento de 24.900 euros da 7.ª edição dos prémios "Caixa Social", da Caixa Geral de Depósitos. Tem apoio logístico e financeiro, se necessário, do município.

É também parceira a Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal.

"Está previsto para um ano, depois, se der frutos, com certeza que iremos dar continuidade" ao projeto, assegurou a tesoureira da instituição.

Esta IPSS foi criada em abril de 1980 e dispõe de um centro de atividades de tempos livres, creche e centro comunitário, desenvolvendo ainda outras atividades.