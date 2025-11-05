IPSS de Castanheira de Pera com projeto para transformar desperdícios de lã em peças de moda
O Centro Paroquial de Solidariedade Social de Castanheira de Pera, instituição particular de solidariedade social (IPSS), prevê arrancar em dezembro com um projeto para transformar desperdícios de lã de uma empresa do concelho em peças de moda sustentável.
"O projeto `Saia de Casa` transforma desperdícios de lã da empresa Albano Morgado em peças de moda sustentável, com enfoque na produção de saias e artigos exclusivos em 100% lã", afirmou à agência Lusa a tesoureira da instituição, Maria Helena Correia.
Segundo esta responsável, a iniciativa "alia a tradição, criatividade e responsabilidade ambiental, promovendo a economia circular e novas oportunidades para a comunidade local".
O objetivo passa por, através da valorização, "reduzir, significativamente, o volume do desperdício têxtil" da empresa quase centenária Albano Morgado, sediada neste concelho do norte do distrito de Leiria, e criar uma "linha de produtos de modo sustentável que dinamize e contribua para a economia local".
Maria Helena Correia adiantou que se pretende, também, "envolver a comunidade e promover emprego local qualificado, apoiando artesãos e designers emergentes", ou "valorizar a tradição da lã portuguesa e projetar a identidade do concelho".
"Sensibilizar consumidores e parceiros para a importância da moda e da ética, posicionar Castanheira de Pera como exemplo de boas práticas em indústria têxtil e sustentável, e exportar peças para mercados que valorizem o design responsável" estão, igualmente, entre os objetivos.
Este projeto "destina-se à comunidade local e concelhos limítrofes, designadamente às senhoras e jovens que queiram dedicar-se à confeção e aumentar seus rendimentos de uma forma sustentável", declarou Maria Helena Correia.
A tesoureira explicou que a instituição, já há algum tempo, pretendia "implementar um projeto desta natureza", realçando "o historial da indústria têxtil" do concelho, para salientar que a empresa Albano Morgado é o "parceiro ideal" ao disponibilizar desperdícios e tecidos para confecionar roupa e acessórios 100% lã.
"Queremos dar uma capacitação técnica às pessoas da comunidade, para o trabalho de costura e de design de moda", além de outras ferramentas, como "a possibilidade de criarem um modelo de negócio" para alcançarem independência a nível financeiro, realçou esta responsável.
Maria Helena Correia acrescentou que vai ser necessário comprar equipamento, como máquinas de costura e de bordar, e outro material, e contratar formador.
Quanto aos produtos feitos no âmbito do projeto, equaciona-se fazer um bazar para venda.
"Saia de Casa" vai desenvolver-se nas instalações do Centro Paroquial de Solidariedade Social de Castanheira de Pera e recebeu financiamento de 24.900 euros da 7.ª edição dos prémios "Caixa Social", da Caixa Geral de Depósitos. Tem apoio logístico e financeiro, se necessário, do município.
É também parceira a Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal.
"Está previsto para um ano, depois, se der frutos, com certeza que iremos dar continuidade" ao projeto, assegurou a tesoureira da instituição.
Esta IPSS foi criada em abril de 1980 e dispõe de um centro de atividades de tempos livres, creche e centro comunitário, desenvolvendo ainda outras atividades.