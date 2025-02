Iraque perdoa 246,8 ME da dívida de Moçambique

"Moçambique acaba de alcançar um perdão em 80% do total da sua dívida junto (...) do Iraque. Os restantes 20% foram reprogramados por um período de 15 anos, precedidos por um período de graça de quatro anos", lê-se numa nota do Governo através do Ministério de Finanças, consultado hoje pela Lusa.

A dívida foi contraída entre 1979 e 1980, no valor de pouco mais de 60 milhões de dólares (57,8 milhões de euros) para fornecimento de petróleo, face às "dificuldades enfrentadas" por Moçambique, e, com os juros, cresceu até alcançar mais de 320 milhões de dólares (308,4 milhões de euros), explicou o Ministério das Finanças.

As negociações que culminaram no perdão decorreram entre 02 e 06 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.

O Ministério das Finanças de Moçambique garantiu em 24 de janeiro que pretende "reduzir o serviço da dívida" pública, mas assegura que o Governo "está empenhado" em cumprir com os compromissos, apesar da necessidade de reduzir os encargos.

"O Ministério das Finanças refere que o Governo está empenhado em honrar as suas obrigações e continuará a gerir a dívida pública de acordo com a sua Estratégia de Dívida de Médio Prazo 2022-2025", lê-se numa informação do ministério.

O custo com o serviço da dívida externa de Moçambique cresceu 13% no terceiro trimestre de 2024, para 283,92 milhões de dólares (274 milhões de euros), entre amortizações e juros.

De acordo com o mais recente boletim do Ministério das Finanças, Moçambique gastou no terceiro trimestre 212,57 milhões de dólares (205,5 milhões de euros) na amortização de capital da dívida externa e 71,35 milhões de dólares (68,9 milhões de euros) com o pagamento de juros.

"Este montante representou um incremento de 31,82 milhões de dólares [30,7 milhões de euros] (13%), em relação ao segundo trimestre de 2024", detalhou.

Só relativamente aos juros da emissão de Eurobonds "MOZAM 2032", derivada das designadas `dívidas ocultas`, Moçambique pagou neste período de três meses 40,37 milhões de dólares (39 milhões de euros) em juros.