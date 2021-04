Irlanda considera "improvável" conclusão do acordo UE-Mercosul no semestre

"Penso que é improvável que seja concluído durante a presidência portuguesa, mas seguramente gostaríamos de ver progressos, progressos positivos", afirma o ministro dos Assuntos Europeus da Irlanda, Thomas Byrne, em entrevista à Lusa à margem de uma visita a Lisboa.

Apontada como uma prioridade pela presidência portuguesa, a conclusão do acordo comercial, alcançado em junho de 2019 entre a UE e os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), após duas décadas de negociações, está atualmente em fase de tradução e revisão jurídica, finda a qual, com um acordo político dos 27, os países de ambos os blocos deverão ratificá-lo.

No entanto, vários Estados-membros, entre os quais a Irlanda e a França, além de eurodeputados e organizações da sociedade civil, têm manifestado fortes reservas à ratificação do acordo, invocando preocupações relativas à sua compatibilidade com o cumprimento do Acordo de Paris e ao impacto que terá para o aquecimento global, apontando nomeadamente a desflorestação da Amazónia.

"Temos preocupações e precisamos de ter a certeza de que não ficamos de braços cruzados perante o que está a acontecer na floresta amazónica neste momento, que nos preocupa profundamente", frisa o ministro irlandês.

"Queremos garantias em relação às questões ambientais, particularmente em relação à Amazónia", vinca.

Sublinhando que a Irlanda é "fortemente favorável, e beneficia, do comércio livre" e que para Dublin "quantos mais acordos de comércio livre existirem, melhor", Thomas Byrne aponta contudo que o país está igualmente empenhado na proteção do ambiente e dos recursos naturais.

O ministro admite que o setor agropecuário irlandês, que deverá ser fortemente afetado pelo esperado aumento significativo das exportações de gado bovino dos países do Mercosul, "está preocupado", mas assegura que não é essa a principal reserva irlandesa ao acordo.

"Os nossos produtores ficam sempre preocupados quando falamos de importações de produtos de carne em particular, mas eu vejo sempre os acordos comerciais como uma oportunidade para os nossos produtores. Os produtos que a Irlanda exporta, especialmente em termos de carne, são produtos `premium`, de qualidade realmente elevada, não são carne vulgar vendida muito barata", afirma.

Nesse sentido, prossegue, "os acordos comerciais são uma oportunidade de aumentar os mercados para a carne" irlandesa e, no final, o consumidor decidirá", acrescenta.

"Mas não podemos ficar numa situação em que preocupações ambientais que são fundamentais para o nosso planeta possam simplesmente ser deixadas de lado e esquecidas. Precisamos de garantias fortes em relação a isso para concluir este acordo comercial", insiste, apontando que essas preocupações "são muito fortes" na opinião pública irlandesa.