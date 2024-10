Nos impostos, o Governo promete mais receita sem aumentar impostos. Há até uma descida da receita de IRS, de 5,8 por cento, por conta do alívio fiscal que já está em vigor e também com o IRS Jovem. O IRC desce um ponto percentual de 21 para 20 por cento. Para as PME, a taxa desce de 17 para 16 por cento. Apesar disso, o Governo prevê um crecimento de mais de 6 por cento da receita de IRC.