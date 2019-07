IRS. Prazo para entrega terminou e a partir de hoje há multa

Na passada sexta feira, a três dias do fim do prazo, estavam por entregar quatrocentas mil declarações.



Este ano, pela primeira vez, o limite para entregar a declaração de IRS foi alargado até ao final de junho.



Houve também outras alterações, como a abrangência do IRS automático para os subscritores de Planos Poupança Reforma e para os contribuintes que fizeram donativos.