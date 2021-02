IRS. Termina hoje prazo para comunicar agregado familiar

A atualização do agregado familiar, feita através do Portal das Finanças, é relevante para os contribuintes que ao longo do ano passado mudaram de estado civil, tiveram filhos, ou os viram ultrapassar a idade a partir da qual deixam de ser considerados dependentes.



Até ao dia 25 de fevereiro os contribuintes devem também verificar, validar e completar a informação das faturas no Portal das Finanças, para que a Autoridade Tributária possa calcular o montante das deduções relativas ao ano passado.