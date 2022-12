Isenção de IVA dos alimentos. Nutricionistas aplaudem decisão do Governo espanhol

Foto: Andrew Kelly/Reuters

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas vê com bons olhos a decisão de Espanha, de isentar de IVA os produtos de primeira necessidade, temporariamente. Alexandra Bento considera que devia acontecer o mesmo em Portugal, embora essa proposta não tenha sido aprovada no Orçamento do Estado para 2023.