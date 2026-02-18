Isenção de portagens. Autarca de Leiria considera que despesa deve ser incluída no pacote de recuperação

A autarquia de Leiria decidiu avançar com esta medida, ao contrário do que o Governo decidiu, visto que as "infraestruturas rodoviárias principais estão afetadas"., explicou Gonçalo Lopes à RTP.Além disso, o presidente da Câmara de Leiria considera que tanto a população, que utiliza estas autoestradas "para poder circular para os seus locais de trabalho", como as empresas,Questionado se o valor será, posteriormente, imputado ao Governo, o autarca sublinhou que as, adiantou, acrescentando que esta será uma das iniciativas que a autarquia espera "vir a receber no âmbito do pacote das medidas de apoio".A medida surge na sequência dos danos provocados pela tempestade Kristin também nas estradas alternativas, uma vez que muitas continuam intransitáveis. Esta fatura poderá depois ser apresentada pelos municípios ao Estado como custo da recuperação das zonas afetadas.