Itália regista recorde de turistas em 2023

Em relação a 2022, um documento conjunto do Ministério do Turismo e do Instituto Nacional de Estatísticas italianos estima que houve um crescimento de 13,4% nas chegadas e de 9,5% nas pernoitas.

Já na comparação com 2019, antes da pandemia, o crescimento nas chegadas foi de 2,3% e nas estadias em alojamentos foi de 3,3%, refere o documento citado pela agência EFE.

"Os números nunca mentem. Itália volta a ocupar o lugar que merece no panorama turístico mundial", assinalou a ministra do Turismo, Daniela Santachè.

O turismo estrangeiro prevaleceu sobre o turismo nacional, depois de entre 2020 e 2022, a maioria dos viajantes no país terem sido italianos.

As regiões que mais viajantes receberam foram as de Lazio (centro) e da Lombardia (norte), com um aumento do número de turistas de 25,3% e de 16,8%, respetivamente, graças aos turistas que visitaram Roma e Milão.