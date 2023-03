IVA zero para 44 alimentos. Governo, produtores e distribuidores selaram acordo

O pacto para o IVA zero foi assinado pelo primeiro-ministro, pela Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) e pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP)., lê-se no documento.

A lista de produtos com IVA zero

Pão, batata, massa, arroz;

Cebola, tomate, couve-flor, alface, brócolos, cenoura, curgete, alho francês, abóbora, grelos, couve portuguesa, espinafres e nabo;

Maçã, banana, laranja, pera e melão;

Feijão vermelho, feijão-frade, grão-de-bico e ervilhas;

Leite de vaca, iogurtes, queijo;

Carne de porco, frango, carne de peru, carne de vaca;

Bacalhau, sardinha, pescada, carapau, atum em conserva, dourada, cavala;

Ovos de galinha, azeite, óleos vegetais e manteiga.

O Governo aprovou entretanto, em reunião eletrónica do Conselho de Ministros, a proposta de lei de redução do IVA sobre os bens alimentares, que segue agora para apreciação na Assembleia da República."No quadro da estratégia refletida no Pacto para a estabilização e redução de preços dos bens alimentares, em articulação com os setores da produção e distribuição alimentar,", indica o comunicado do Conselho de Ministros extraordinário., segundo António Costa. A implementação da medida será avaliada dentro de três meses.

c/ Lusa