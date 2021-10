Ivaucher. Contribuintes já podem começar a descontar o valor acumulado

Até ontem tinham aderido 480 mil contribuintes. Na prática, pagará sempre cem por cento do valor, mas nas 48 horas seguintes, metade do valor pago será creditado na sua conta bancária.



Se ainda não sabe o seu saldo pode consulta-lo no portal das finanças ou na aplicação e-fatura. Resulta do valor acumulado até 31 de agosto e pode ser gasto a partir de hoje e até 31 de dezembro.



Se ainda assim, não o gastar na totalidade, o valor que sobrar será deduzido à coleta quando fizer o IRS deste ano.