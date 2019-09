Jack Ma: homem mais rico da china diz adeus à presidência do Alibaba

RTP10 Set, 2019, 10:22 | Economia

Apesar de continuar a mover milhões de dólares, atualmente o grupo Alibaba está a sofrer um forte abrandamento. Segundo a Reuters, as vendas da empresa desceram quase para metade, comparando os valores do ano passado com os atuais.



No entanto, ainda com o apoio de Ma, na semana passada a empresa fez um investimento de 2,7 milhões de dólares em plataformas de retalho e numa empresa de streaming de música.



Jack Ma - há quem o considere o Steve Jobs chinês - nasceu numa família pobre, tendo iniciado a carreira como professor.



Em abril de 1999 o empreender chinês, mesmo sem conhecimentos na área da computação, decidiu apostar no negócio da internet e, em parceria com 17 colegas, criou o website Alibaba, tendo como sede apenas o próprio apartamento.



Ao fim de sete meses de sucesso, Ma recebeu uma proposta de investimento de 25 milhões de dólares por parte da Goldman Sachs e da SoftBank. Desde então, Jack tem vindo a disputar a liderança tecnológica mundial com empresários como Elon Musk e Bill Gates.



No início o Alibaba não era uma plataforma de comércio eletrónico dedicado ao consumidor. Originalmente, servia como base de negociação para outras empresas.



A escolha do sucessor, Daniel Zhang, foi do próprio Jack Ma que, apesar dos rumores acerca das personalidades contrastantes, reconhece as inúmeras qualidades do atual CEO.



De acordo com a Reuters, em 2018, o milionário chinês fez fortes elogios públicos a Zhang, exaltando que este “tem a lógica e o pensamento crítico de um supercomputador, é empenhado na sua visão" e tem "a coragem para abraçar modelos de negócio inovadores e as indústrias do futuro".



Embora o êxito seja indubitável, o empresário é também conhecido por defender alguns ideais polémicos e pouco conservadores. O modelo de trabalho “996”, que defende um regime de trabalho de 12 horas por dia e seis dias por semana, é apenas um dos vários exemplos.



Por outro lado, o apoio dado à igualdade de género e à importância do papel da mulher enquanto líder de negócios tem contribuído bastante para a popularidade do empresário.



Em novembro do ano passado, Ma recebeu um prémio de honra pelo Governo Chinês, por ser uma das 100 personalidades que mais contribuiu para a transformação económica da China nas últimas décadas.