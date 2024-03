Japan Airlines encomenda 32 aviões Airbus e 10 Boeing

A encomenda maciça de 21 Airbus A350-900, 11 Airbus A321neo e dez Boeing 787-9 tem um valor aproximado de 1,9 biliões de ienes (cerca de 11,5 mil milhões de euros), disse a JAL.

As entregas dos aviões estão programadas para perto de seis anos, com início no ano fiscal de 2027-2028 do grupo, que começa em 01 de abril de 2027.

No entanto, um dos 21 aviões A350-900 deverá ser entregue no ano fiscal de 2025-2026, para substituir o A350-900 que a JAL perdeu numa colisão em terra no aeroporto de Tóquio-Haneda, no início de janeiro.

O acidente não causou vítimas entre os 379 passageiros e a tripulação, que conseguiram sair antes de o aparelho ser totalmente consumido pelas chamas.

Cinco pessoas morreram a bordo do outro avião, que estava a ser utilizado pela guarda costeira japonesa.