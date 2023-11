Japão anuncia plano de apoio económico de cerca de 107 mil milhões de euros

Este plano deverá ultrapassar ligeiramente 17 biliões de ienes (106,7 mil milhões de euros), anunciou Fumio Kishida, numa reunião governamental com a presença de representantes do Partido Liberal Democrata (PLD), no poder.

"O pilar mais importante deste plano de medidas económicas abrangentes é o reforço da capacidade de oferta, a fim de melhorar as oportunidades de receitas para as empresas", disse Kishida, que deverá anunciar mais pormenores no final do dia.

As medidas a anunciar deverão prever reduções de impostos de um montante de 40 mil ienes (251 euros) por pessoa e subsídios de 70 mil ienes (439 euros) para as famílias com baixos rendimentos, noticiou a estação pública de televisão NHK.

O plano vai ainda estabelecer medidas para baixar o preço da gasolina e das faturas de energia, além de incentivar o investimento nos setores espacial e dos semicondutores.

Espera-se que as medidas aumentem a já elevada dívida pública do Japão, depois das centenas de milhares de milhões de euros injetados na economia pelo Governo nos últimos três anos para apoiar a recuperação da pandemia da covid-19.

O plano tem ainda de ser aprovado pelo parlamento nipónico (Dieta).

O Japão, marcado por décadas de deflação, tem vindo a registar uma aceleração da inflação desde a primavera de 2022, impulsionada pela subida dos preços da energia, na sequência do início da guerra na Ucrânia e da queda do iene.

Kishida, que tem visto a gestão do país criticada face ao aumento dos preços, registou uma queda da popularidade para o nível mais baixo desde que foi eleito em 2021.