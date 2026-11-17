Takaichi e os líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) reafirmaram o compromisso de reforçar a segurança energética e construir cadeias de abastecimento resilientes na região, de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias japonesa Kyodo, sobre os trabalhos na cimeira que hoje chega ao fim em Manila.

A ASEAN anunciou também, através da rede social X, que adotou uma declaração conjunta sobre a prossecução da resiliência económica, reafirmando o compromisso com a construção de uma região "mais próspera, resiliente, inovadora e dinâmica".

A declaração surge no contexto das restrições à exportação impostas pela China a minerais críticos, como as terras raras, para o Japão, no âmbito das tensões bilaterais entre ambos os países, após as declarações de Takaichi, há um ano, de que um eventual ataque chinês contra Taiwan justificaria a intervenção das tropas japonesas em defesa da alegada sobrevivência do arquipélago.

Durante o encontro entre os líderes da ASEAN e Takaichi, a líder japonesa propôs que os países asiáticos criassem uma reserva conjunta de petróleo utilizando tanques inativos no país asiático, e anunciou igualmente que o Japão irá lançar uma iniciativa para criar um mercado comum para a Ásia no domínio da tecnologia avançada.

Manila encerra hoje a reunião dos líderes do bloco, composto pela Birmânia, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Vietname, Tailândia e Timor-Leste, para a qual convidou países associados como os Estados Unidos, China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Austrália.