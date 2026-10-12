Japão levanta restrições à importação de aves de Portugal

O Japão decidiu levantar as restrições à importação de aves de Portugal, na sequência de o país estar livre da gripe aviária, anunciou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

"As autoridades japonesas confirmaram o levantamento das restrições às importações de aves e produtos avícolas provenientes de Portugal, na sequência do reconhecimento da ausência de gripe aviária de alta patogenicidade (GAAP) no território nacional", lê-se numa nota da DGAV.

Esta decisão foi tomada após os ministérios da Saúde, Trabalho e Bem-Estar e da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão terem confirmado que Portugal voltou a cumprir as condições sanitárias exigidas.

Portugal foi também incluído na lista de zonas elegíveis para a exportação de aves e produtos avícolas para aquele mercado.

Para a DGAV, esta decisão constitui "um reconhecimento da eficácia do sistema nacional de vigilância, prevenção e controlo das doenças animais, bem como do trabalho desenvolvido pelos serviços veterinários portugueses e pelos operadores do setor na gestão da situação sanitária".

A reabertura deste mercado, conforme apontou, reforça ainda a confiança internacional e contribui para a valorização das explorações agroalimentares nacionais.

Em maio, a DGAV anunciou que Portugal recuperou o estatuto de país livre da Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (GAAP), após a implementação das medidas de controlo e erradicação dos focos.