"Gostaria de propor uma iniciativa de cooperação para o armazenamento de petróleo na Ásia através da utilização de tanques inativos no Japão, que pode ser coordenada com o plano conjunto de armazenamento liderado pelas Filipinas", afirmou Takaichi perante a plataforma AZEC (Comunidade Asiática de Emissões Zero), reunida em Manila em paralelo com a cimeira de líderes da ASEAN e de países associados, em que participantes da China, Coreia do Sul e líderes da organização regional.

O plano surge no âmbito da iniciativa "Power Asia", destinada a facilitar as compras conjuntas de crude e produtos derivados do petróleo entre países asiáticos, para a qual o Japão destinará cerca de 8,48 mil milhões de euros, anunciados por Takaichi em abril, em plena crise energética decorrente da guerra no Irão.

A primeira-ministra anunciou ainda que o Japão lançará uma iniciativa para criar um mercado comum para a Ásia no domínio da tecnologia avançada.

Takaichi explicou antes de partir para Manila que procurará reforçar a cooperação com a ASEAN durante a cimeira e que viajará posteriormente para Shenzhen, na China, para participar na cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), que tem início esta quarta-feira.

A líder nipónica tem previstos encontros bilaterais em Manila com o Presidente sul-coreano, Lee Jae Myung; o Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.; e com o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul; assim como deverá participar num encontro de líderes do Quad (Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia) quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, chegar à capital filipina esta tarde.

Por seu lado, o Presidente filipino afirmou na mesma reunião que, "num mundo interligado, nenhuma nação pode decidir sozinha o seu caminho energético", e que projetos como este "fortalecem toda a região".

A crise energética resultante do bloqueio do estreito de Ormuz devido à guerra no Irão atingiu a região e, em especial, as Filipinas, o primeiro país do Sudeste Asiático a declarar estado de emergência energética.

Como principal destino do combustível proveniente dos países do Golfo Pérsico e que atravessa o problemático estreito de Ormuz, a Ásia tenta atenuar os problemas de abastecimento e a subida dos preços dentro das respetivas fronteiras.

Manila encerra hoje a reunião dos líderes do bloco, composto pela Birmânia, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Vietname, Tailândia e Timor-Leste, para a qual convidou países associados como os Estados Unidos, China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Austrália.