Japão propõe reserva conjunta de petróleo asiática na cimeira da ASEAN
A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, propôs hoje que os países asiáticos criem uma reserva conjunta de petróleo utilizando tanques inativos no Japão, numa reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Manila.
"Gostaria de propor uma iniciativa de cooperação para o armazenamento de petróleo na Ásia através da utilização de tanques inativos no Japão, que pode ser coordenada com o plano conjunto de armazenamento liderado pelas Filipinas", afirmou Takaichi perante a plataforma AZEC (Comunidade Asiática de Emissões Zero), reunida em Manila em paralelo com a cimeira de líderes da ASEAN e de países associados, em que participantes da China, Coreia do Sul e líderes da organização regional.
O plano surge no âmbito da iniciativa "Power Asia", destinada a facilitar as compras conjuntas de crude e produtos derivados do petróleo entre países asiáticos, para a qual o Japão destinará cerca de 8,48 mil milhões de euros, anunciados por Takaichi em abril, em plena crise energética decorrente da guerra no Irão.
A primeira-ministra anunciou ainda que o Japão lançará uma iniciativa para criar um mercado comum para a Ásia no domínio da tecnologia avançada.
Takaichi explicou antes de partir para Manila que procurará reforçar a cooperação com a ASEAN durante a cimeira e que viajará posteriormente para Shenzhen, na China, para participar na cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), que tem início esta quarta-feira.
A líder nipónica tem previstos encontros bilaterais em Manila com o Presidente sul-coreano, Lee Jae Myung; o Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.; e com o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul; assim como deverá participar num encontro de líderes do Quad (Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia) quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, chegar à capital filipina esta tarde.
Por seu lado, o Presidente filipino afirmou na mesma reunião que, "num mundo interligado, nenhuma nação pode decidir sozinha o seu caminho energético", e que projetos como este "fortalecem toda a região".
A crise energética resultante do bloqueio do estreito de Ormuz devido à guerra no Irão atingiu a região e, em especial, as Filipinas, o primeiro país do Sudeste Asiático a declarar estado de emergência energética.
Como principal destino do combustível proveniente dos países do Golfo Pérsico e que atravessa o problemático estreito de Ormuz, a Ásia tenta atenuar os problemas de abastecimento e a subida dos preços dentro das respetivas fronteiras.
Manila encerra hoje a reunião dos líderes do bloco, composto pela Birmânia, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Vietname, Tailândia e Timor-Leste, para a qual convidou países associados como os Estados Unidos, China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Austrália.