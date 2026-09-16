Japão regista défice comercial de mais de 6 ml milhões de euros em agosto

Segundo os dados provisórios divulgados pelo Ministério das Finanças, o saldo negativo quase quadruplicou (276%) em comparação com o registado no mesmo período do ano passado, quando se anotou um défice comercial de 294 mil milhões de ienes (1,4 mil milhões de euros).

As exportações subiram em agosto 19,3% em termos homólogos, até 10,05 biliões de ienes (56,1 mil milhões de euros), em particular graças aos semicondutores (52,3%) e outros componentes eletrónicos.

Entretanto, as importações aumentaram 28%, até 11,15 biliões de ienes (62,3 mil milhões de euros), devido ao crescimento das compras de petróleo (38,4%), em meio à procura de fontes alternativas de crude após a ofensiva dos Estados Unidos contra o Irão.

Por países, o Japão registou com a China, o seu maior parceiro comercial apesar das tensões ocorridas no final do ano passado a propósito de Taiwan, um défice de 551,5 mil milhões de ienes (3 mil milhões de euros) nesse período, o que representa mais 29,4% em termos homólogos.

Com os Estados Unidos, primeira economia mundial e segundo parceiro comercial, o país asiático obteve um superavit de 70,3 mil milhões de ienes (393 milhões de euros), menos 77,6% do que em agosto de 2025.

Com a União Europeia, terceiro parceiro comercial, o Japão registou um défice de 230,5 mil milhões de ienes (1,2 mil milhões de euros), um crescimento de 76,7% interanual.

Com o Brasil, manteve o défice de 54,6 mil milhões de ienes (305 milhões de euros) anotado no mesmo mês do ano anterior. No caso do Chile, registou-se um saldo negativo de 116,4 mil milhões de ienes (650 milhões de euros), o que representa uma subida de 43,7%.

O Japão conseguiu um superavit com o México no valor de 40,4 mil milhões de ienes (225 milhões de euros), embora tenha sido 22,4% inferior ao de agosto de 2025.