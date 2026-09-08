Japão regista excedente da balança corrente de 16,7 mil milhões de euros em julho

Este valor é 15,6% superior ao saldo registado no mesmo mês de 2025, de acordo com os dados preliminares publicados pelo Ministério das Finanças do arquipélago nipónico.

A balança comercial japonesa registou, no sétimo mês do ano, um défice de 399,9 mil milhões de ienes (2,24 mil milhões de euros), o que representa um agravamento em relação ao défice de 187,7 mil milhões de ienes (1,05 mil milhões de euros) do ano passado e ao de 135,2 mil milhões de ienes (756 milhões de euros) do mês anterior.

As exportações aumentaram 24,1% em termos homólogos, atingindo 11,25 biliões de ienes (63 mil milhões de euros), enquanto as importações cresceram 25,9%, atingindo 11,65 biliões de ienes (65,2 mil milhões de euros).

A balança de serviços registou um défice no valor de 512,9 mil milhões de ienes (2,87 mil milhões de euros), o que representa uma melhoria em relação ao défice de 771,1 mil milhões de ienes (3.981 milhões de euros) registado no mesmo mês do ano anterior.

Por seu lado, a conta de rendimentos registou um saldo positivo no valor de 4,28 biliões de ienes (24 mil milhões de euros), o que representa um aumento de 5,8% em relação ao ano anterior.

A conta de transferências registou um défice no valor de 387,9 mil milhões de ienes (2,17 mil milhões de euros), o que representa uma redução de 23,8% em relação ao ano anterior.

A balança de pagamentos reflete os pagamentos e receitas decorrentes das trocas com o exterior de bens, serviços, rendimentos e transferências, sendo considerada um dos indicadores comerciais mais abrangentes de um país.