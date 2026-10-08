Japão regista excedente da balança corrente de 23 mil milhões de euros em agosto

O valor é 12% superior ao saldo registado no mesmo mês de 2025, de acordo com os dados preliminares publicados pelo Ministério das Finanças do arquipélago.

A balança comercial japonesa registou, no oitavo mês do ano, um défice de 687,7 mil milhões de ienes (3,89 mil milhões de euros), em contraste com o excedente de 113,8 mil milhões de ienes (643 milhões de euros) de 2025, e representa ainda um agravamento em relação ao défice de 399,9 mil milhões de ienes (2,26 mil milhões de euros) do mês anterior.

As exportações aumentaram 16,9% em termos homólogos, atingindo os 9,86 biliões de ienes (55,8 mil milhões de euros), enquanto as importações cresceram 26,7%, atingindo os 10,55 biliões de ienes (59,7 mil milhões de euros).

A balança de serviços registou um défice de 115,8 mil milhões de ienes (654 milhões de euros), o que representa uma melhoria em relação ao défice de 266,7 mil milhões de ienes (1,51 mil milhões de euros) registado no mesmo mês de 2025.

Por seu lado, a conta de rendimentos registou um saldo positivo no valor de 5,13 biliões de ienes (29 mil milhões de euros), o que representa um aumento de 21,6% em relação a 2025.

A conta de transferências registou um défice no valor de 267,7 mil milhões de ienes (1,51 mil milhões de euros), o que representa uma redução de 39,4 % em relação a 2025.