Japão regista excedente de 16 mil milhões de euros em fevereiro

No primeiro mês do ano, o excedente foi de 438,2 mil milhões de ienes (cerca de 2,7 mil milhões de euros).

Em fevereiro do ano passado, o Japão tinha registado um excedente de 2,2 biliões de ienes (13,3 mil milhões de euros), de acordo com dados divulgados pelo Ministério das Finanças japonês.

A balança comercial do Japão registou um défice de 280 mil milhões de ienes (1,7 mil milhões de euros), metade do registado no segundo mês do ano passado.

As exportações japonesas aumentaram, em fevereiro, 5,5% em termos anuais, para 8,9 biliões de ienes (54 mil milhões de euros), enquanto as importações cresceram 1,4%, para 8,3 biliões de ienes (50 mil milhões de euros).

A balança de serviços registou um défice de 50,5 mil milhões de ienes (307 milhões de euros), um declínio de 75,2% em relação ao ano anterior.

Já a balança de rendimentos registou um saldo positivo de cerca de 330 mil milhões de ienes (dois mil milhões de ienes), menos 4,6% em termos anuais.