Japão regista novo défice comercial em julho pelo terceiro mês consecutivo
O Japão registou em julho um défice comercial de 17,5 mil milhões de ienes (683 milhões de euros), pelo terceiro mês consecutivo, motivada pela desaceleração do comércio com os Estados Unidos, após as tarifas impostas pela administração Trump.
O Japão registou em julho um excedente comercial com os Estados Unidos de 585,110 biliões de ienes (3,6 biliões de euros), 23,9% abaixo do registo no mês homólogo anterior, enquanto as exportações nipónicas para a primeira economia mundial ficaram em 1,7 triliões de ienes (10,03 biliões de euros) no mês em análise, 10,1 % menos do que no ano anterior.
Durante o mês de julho, o Japão esteve sujeito à tarifa base de 10% imposta pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, em abril, enquanto os exportadores de automóveis japoneses enfrentaram uma tarifa separada de 25%.
No passado dia 23 de julho, o Japão e os Estados Unidos chegaram a um acordo comercial, resultado de meses de negociações, pelo qual o país asiático deverá pagar tarifas de 15% e investir 550 mil milhões de dólares na primeira economia mundial.
As chamadas denominadas pela Casa Branca "tarifas recíprocas", com as quais Trump vinha a ameaçar diferentes nações, foram fixadas para o Japão em 15%, abaixo dos 25% anunciados anteriormente, tendo igualmente sido a taxa mais baixa imposta a países que têm um superávit comercial com os Estados Unidos.
As tarifas impostas por Washington ao setor automóvel também ficaram em 15%, 10 pontos abaixo do que havia sido estabelecido meses antes e sem limite no número de veículos importados.
A nível global, as exportações japonesas diminuíram em julho 2,6% em relação a julho de 2024, para 9,35 biliões de ienes (57,5 mil milhões de euros), enquanto as importações diminuíram 7,5%, para 9,47 biliões de ienes (58,3 mil milhões de euros).
Por países, o Japão registou em julho com a China, o seu maior parceiro comercial, um défice de 609.156 milhões de ienes (3.750 milhões de euros), o que representa uma redução de 4,8% em relação ao mês homólogo anterior.
Com a União Europeia, terceiro parceiro comercial, o Japão registou um saldo negativo no valor de 277,959 milhões de ienes (1,710 milhões de euros), 57,1% a mais do que no mesmo mês de 2024.
Com o Brasil, o país asiático reduziu o défice em 28,3% em relação ao ano anterior, para 48.092 milhões de ienes (295,7 milhões de euros), enquanto, no caso do saldo negativo com o Chile, diminuiu 8,8%, para 85.350 milhões de ienes (524,9 milhões de euros).
O Japão, por outro lado, alcançou um superávit comercial com o México no valor de 40.739 milhões de ienes (250,5 milhões de euros), embora o valor seja 58,2% inferior ao de julho do ano anterior.