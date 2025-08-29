Japão triplica despesa com drones em orçamento recorde para a defesa

O orçamento agora solicitado pelo Ministério da Defesa para o próximo ano fiscal, que começa a 01 de abril de 2026, ascende a 8.800 mil milhões de ienes (51,3 mil milhões de euros).

Este valor ultrapassa o anterior recorde de 8.700 mil milhões de ienes da quarta maior economia mundial, relativo ao ano fiscal atual, que terminará no final do próximo mês de março.

Oitenta anos após a II Guerra Mundial e os bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki, a constituição do Japão continua a limitar as suas capacidades militares a medidas ostensivamente defensivas.

Contudo, nos últimos anos, o Japão abandonou a sua rigorosa posição pacifista, orientando-se para a aquisição de capacidades de "contra-ataque" e duplicando as suas despesas militares para 2% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2027.

O novo reforço do orçamento reflete o "ambiente de segurança que se deteriora consideravelmente" em torno do arquipélago, afirmou em Tóquio um responsável do Ministério da Defesa, sob condição de anonimato.