Economia
JD Vance admite novas negociações sobre a Gronelândia
Na semana passada, o vice-presidente dos Estados Unidos revelou que os parceiros europeus estariam a fazer mais concessões sobre a Gronelândia do que aquilo que admitiam publicamente.
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, admitiu a existência de novas negociações sobre a Gronelândia. A informação foi avançada pelo próprio, numa conferência de imprensa, durante a visita de Estado que está a realizar à Arménia.
“Se vamos investir na segurança do Ártico, se vamos basicamente pagar muito dinheiro e responsabilizar-nos pela proteção dessa enorme massa de terra, acho que é razoável que os Estados Unidos obtenham algum benefício com isso”, considerou o vice norte-americano, admitindo que será esse o “foco das negociações nos próximos meses”.
Vance voltou a sublinhar a importância da Gronelândia para a “segurança nacional dos Estados Unidos” e acusou os aliados de terem “subinvestido na segurança do Ártico”.
A 5 de fevereiro, Vance afirmou ao programa Megyn Kelly Show que os parceiros europeus estariam a fazer mais concessões aos Estados Unidos sobre a Gronelândia do que o admitido publicamente.
"É engraçado por que os europeus são tão amigáveis em privado, e estão dispostos a fazer muitas concessões, e depois nos atacam publicamente”, apontou.
