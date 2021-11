Jerome Powell reconduzido para novo mandato à frente da Fed

Jerome Powell, de 68 anos, lidera a Fed desde 2018, tendo sido nomeado pelo ex-Presidente Donald Trump.

O anúncio da recondução foi lançado pela Casa Branca, que indicou ainda que Lael Brainard, membro da Fed desde 2014, passará para o cargo de vice-presidente da instituição.

“Apesar de ainda haver muito por fazer, conseguimos um progresso notável ao longo dos últimos dez meses, permitindo que os americanos voltassem a trabalhar e que a nossa economia voltasse a mover-se”, assinalou Joe Biden em declarações aos jornalistas.



Para o democrata, “esse sucesso é um testemunho da agenda económica que tenho procurado alcançar e da ação decisiva que a Reserva Federal tem tomado”.

A nomeação de Jerome Powell, republicano e ex-advogado, ainda terá de ser confirmada pelo Senado, atualmente controlado pelo Partido Democrático.



Caso este órgão confirme a eleição de Powell, será retomada a abordagem bipartidária no que diz respeito ao preenchimento do cargo de liderança da Fed.



Até ao momento, já vários senadores republicanos disseram apoiar a renomeação de Powell, apesar de este ter entrado, por várias ocasiões, em confronto com o ex-presidente Donald Trump.

Esta segunda-feira, logo depois de a Casa Branca ter feito o anúncio, as ações dos bancos americanos dispararam.