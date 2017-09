Jerónimo Martins investe em fábrica de massas frescas em Valongo

Lusa27 Set, 2017, 13:59 / atualizado em 27 Set, 2017, 14:29 | Economia

"Iremos aqui abrir a nossa fábrica de massas frescas", afirmou o presidente do grupo, na inauguração do maior e mais moderno centro logístico da Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, em Alfena, Porto, um investimento de 75 milhões de euros, numa cerimónia que conta com a presença do primeiro-ministro.

Por sua vez, António Costa disse que o investimento nesta plataforma logística e na nova unidade fabril "é um sinal de confiança no país".

Já, o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, afirmou: "Vamos receber mais investimento, somos uma terra de padeiros".

O valor do investimento na fábrica de massas frescas não foi revelado.

Esta nova futura unidade, ainda sem data para construção, poderá vir a abastecer cerca de 100 lojas, à semelhança da unidade da Azambuja, que criou 60 empregos.

Esta será a segunda fábrica de massas frescas do grupo, sendo que a primeira unidade está na Azambuja.

O centro logístico de Alfena conta com 300 fornecedores por dia e abastece 200 lojas Pingo Doce e Recheio, e tem uma área de 100 mil metros quadrados.