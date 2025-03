Jerónimo Martins prevê inaugurar novo centro de distribuição na Polónia este ano

Na Polónia, "a atualização do salário mínimo em 9,2% continuará a contribuir para o crescimento real do rendimento disponível das famílias", adianta o grupo, no comunicado de resultados, referindo que atualmente "o contexto competitivo mantém-se intenso, num mercado de retalho alimentar que permanece relativamente estagnado".

A Biedronka, "honrando o seu compromisso de 30 anos com os preços baixos todos os dias no mercado polaco, continuará a liderar a competitividade de preço e a desenhar as melhores promoções para as famílias polacas", sendo que "a prioridade será o desempenho das vendas, o que, à luz dos crescimentos acima do mercado consistentemente entregues nos últimos anos, constitui um elevado desafio", refere o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos.

A retalhista Biedronka "continuará também focada na eficiência de custos e na implementação de medidas de produtividade para proteger a rentabilidade e responder ao contexto económico que no início de 2025, mantém ainda a combinação de baixa inflação alimentar com subida dos salários e estagnação do consumo alimentar".

O grupo Jerónimo Martins adianta que "os bons resultados dos formatos de loja usados para a expansão estimulam a insígnia a prosseguir o reforço da proximidade da sua presença no mercado com 130 a 150 aberturas de loja previstas (líquidas)".

O programa de remodelações "deverá abranger 250 a 275 localizações e a companhia espera ainda inaugurar um novo centro de distribuição, que se vem juntar aos 17 já existentes".

O lucro da Jerónimo Martins caiu 20,8% no ano passado, face a 2023, para 599 milhões de euros. Em igual período, as vendas subiram 9,3% para 33.464 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 2,9% para 2.232 milhões de euros.