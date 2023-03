Jerónimo Martins teve lucros de 590 milhões de euros

O grupo Jerónimo Martins, dono dos supermercados Pingo Doce, teve em 2022 um lucro de 590 milhões, mais 27,5 % do que no ano anterior. As vendas a nível global atingiram os 25 mil e 400 milhões de euros. A Jerónimo Martins garante que não agravou as margens de lucro.