Jerónimo Martins ultrapassou os 30 mil milhões de euros em vendas em 2023

É uma subida de mais de 20% das vendas em relação ao ano anterior e é a primeira vez que a Jerónimo Martins ultrapassa a fasquia dos 30 mil milhões.



Este valor diz respeito a todas as marcas de supermercados da Jerónimo Martins.



A maior fatia, mais de 21 mil milhões de euros, vieram da cadeia de supermercados da Polónia.



O Pingo Doce e a marca grossista Recheio ultrapassaram os seis mil milhões de euros de vendas.



O grupo justifica o crescimento em Portugal com o regresso do turismo, o que fez crescer principalmente as vendas do Recheio para hotéis, restaurantes e cafés.