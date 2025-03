Jerónimo Martins vai traçar este ano o que pretende fazer do negócio agroalimentar

Pedro Soares dos Santos falava na conferência de imprensa dos resultados do grupo, que decorreu na sede da empresa, em Lisboa.

Questionado sobre o negócio agroalimentar, o gestor sublinhou que o grupo fez "no ano passado 10 anos" desde que começou a "investir e a olhar para o negócio e a tentar perceber".

"Construímos um `know how`, uma ideia, um impacto e a importância que isso pode ter para um grupo como a Jerónimo Martins", prosseguiu.

"Estudámos muito como se desenvolve um negócio agro hoje", o qual "está muito competitivo" e onde a tecnologia joga "um papel importante", sublinhou o gestor.

Portanto, "o que é que a Jerónimo Martins tem neste momento: tem uma equipa que sabe, com `know how`, que tem conhecimento e que tem de traçar durante o ano 2025 o que pretende fazer do agro porque queremos ser um `player` grande ou queremos só manter o que temos", enquadrou.

Ou seja, "o que interessa agora é saber que dimensão queremos dar a este negócio e que importância vamos querer ter no nosso portefólio, esse é o nosso desafio", acrescentou.