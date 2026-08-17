Jerónimo Martins, Visabeira e B&B II notificam Concorrência sobre compra da RDUZ

A Concorrência "recebeu, em 11 de agosto, uma notificação prévia de uma operação de concentração de empresas", refere hoje a AdC, em informação disponível no seu site.

"A presente operação de concentração consiste na aquisição, pela Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (Jerónimo Martins), Visabeira Global SGPS, S.A. (Visabeira) e Black and Blue II - Ambiente e Energia, Lda. (B&B II), através da sociedade veículo Pure Planet, S.A., do controlo conjunto da RDUZ-Gestão Global De Resíduos, S.A. (RDUZ), através da aquisição da totalidade do seu capital social", lê-se na informação divulgada.

A Jerónimo Martins é a holding de um grupo multinacional cuja atividade central se foca na distribuição alimentar a retalho e grosso, em Portugal, através das insígnias Pingo Doce e Recheio.

A Visabeira é uma empresa com atividade em três áreas principais: telecomunicações, indústria e turismo.

A B&B II desenvolve atividades nos setores ambiental e energético, nomeadamente na recolha e tratamento de resíduos urbanos e industriais, reciclagem, entre outros.

A RDUZ está ativa no setor da gestão, tratamento e valorização de resíduos, designadamente resíduos de construção e demolição, resíduos não perigosos e resíduos perigosos, desenvolvendo ainda atividades complementares de recolha, transporte, valorização e desmantelamento de resíduos e equipamentos em fim de vida.

Agora, quaisquer observações devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de dez dias úteis.