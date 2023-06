João Galamba acusa Sindicato dos Revisores de declarações falsas

Em causa estão as negociações sobre o aumento complementar dos salários, envolvendo 16 estruturas sindicais.



O Sindicato dos Revisores disse que o aumento é desigual e prolongou a greve até 6 de agosto para coincidir com a Jornada Mundial da Juventude.



O sindicato disse que vai avançar com mais formas de luta, mas o Governo avisou que não há margem para mais negociações.