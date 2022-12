João Galamba diz que Europa "deu mais um sinal de união para ultrapassar esta crise"

Em declarações aos jornalistas a partir de Bruxelas, o governante português sublinhou que a União Europeia "deu mais um sinal de união para ultrapassar esta crise".



Os vários países europeus chegaram a acordo esta segunda-feira e conseguiram romper com as "minorias de bloqueio" que consideravam o teto máximo estabelecido para o preço do gás demasiado alto ou demasiado baixo.



Para o secretário de Estado, é importante que os vários países tenham conseguido que este acordo possa vir a ser implementado só após o dia 15 de fevereiro, permitindo assim à Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) um estudo sobre o impacto desta medida.



João Galamba enfatiza que o mecanismo em causa, agora delineado, só irá funcionar se houver uma repetição "das situações de instabilidade e de alta de preços como vivemos neste verão".



"Esperamos que este mecanismo nunca seja acionado por boas razões, não por um desenho errado do mecanismo", acrescentou.