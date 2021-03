João Manso Neto vai liderar a área de energias renováveis da Altri

O ex-presidente da EDP Renováveis tinha um contrato de não concorrência com a EDP até 2023. De acordo com o jornal Expresso, Manso Neto iria receber 560 mil euros por ano, num total de mais de 1,5 milhão de euros, mas decidiu abdicar desse contrato e continuar a trabalhar na área.