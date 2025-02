João Marques da Cruz substituído por João Brito Martins è frente da EDP na América do Sul

"João Marques da Cruz permanecerá à frente da Companhia até 31 de maio, data em que cessará as suas funções. Até à referida data, João detém o cargo com todos os poderes e atribuições decorrentes do mesmo, de forma que não haja qualquer descontinuidade nas operações e nos negócios do Grupo EDP na América do Sul", lê-se no comunicado.

A empresa afirma que o mandato de Marques da Cruz à frente da EDP na América do Sul "tem sido marcado por significativas conquistas e acréscimo de valor ao grupo", destacando a entrega contínua de resultados económicos, a implementação da estratégia de rotação de ativos, a melhoria dos indicadores operacionais dos negócios e a criação da EDP América do Sul através da integração das atividades da EDP Brasil e EDP Renováveis no Brasil e Chile.

A empresa destacou que a partir de 01 de junho "pretende designar João Brito Martins como Diretor Presidente da Companhia, cargo que acumulará com a responsabilidade pela gestão da EDP na América do Sul".

João Brito Martins desempenha funções no grupo EDP desde 2005, tendo sido diretor-geral da EDP Espírito Santo entre 2017 e 2020 no Brasil e posteriormente vice-presidente de Distribuição da EDP Brasil até dezembro de 2021. Em janeiro de 2022, João Brito Martins foi designado administrador da E-Redes em Portugal.