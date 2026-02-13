João Marrana deixa presidência da Metro Mondego no final do mês

"Foi uma decisão ponderada ao longo de algum tempo, que tomei em consciência, porque achei que era aquilo que deveria fazer", afirmou hoje João Marrana, durante a reunião de Câmara de Miranda do Corvo, onde prestou explicações sobre os constrangimentos verificados no `metrobus`.

João Marrana explicou que a decisão foi comunicada aos acionistas da Metro Mondego em 09 de janeiro e excluiu que esteja relacionada com os atuais constrangimentos que se verificam na operação do sistema de mobilidade.

"Se me passasse pela cabeça que isto ia acontecer, obviamente não o tinha feito, mas agora a decisão está tomada e temos de ser responsáveis", acrescentou.

João Marrana deixa a presidência do Conselho e Administração da Metro Mondego, cargo que ocupa desde 2019, no final de fevereiro e regressará à Metro do Porto.

De acordo com a Metro Mondego, Marrana exerceu funções de gestão em diversas instituições, nomeadamente no TIP - Transportes Intermodais do Porto, ACE (Administrador-Delegado 2016-2019), na Comissão Diretiva do Programa Operacional do Norte (Vogal da Comissão Diretiva 2012-2015), na Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto (2010-2012), na STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA (Administrador 2003-2009), na Metro do Porto (Assessor da Administração 2009-2010 e 2015-2016) e no Instituto da Construção (Assessor da Direção 1990--1999).

É professor auxiliar convidado da Universidade Portucalense, regente da unidade curricular Economia da Mobilidade e Transportes, desde 1996.

É igualmente, de acordo com a Metro Mondego, membro honorário da UITP -- International Association of Public Transport, desde 2013, onde exerceu as funções de Presidente da Comissão Transport & Urban Life (2010-2013).