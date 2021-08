John Paulson diz que criptomoedas são "bolha sem valor"

Em entrevista à Bloomberg TV, o empresário multimilionário, de 65 anos, conhecido por ter ganhado 20 mil milhões de dólares (cerca de 17 mil milhões de euros) na crise do mercado imobiliário norte-americano "subprime", em 2008, disse que a "Bitcoin se reduzirá a zero".



"Diria que a criptomoeda é uma bolha. Descrevê-la-ia como um fornecimento limitado de nada. Havendo mais procura do que oferta, os preços sobem. Mas se a procura cair, os preços baixam", salientou John Paulson.



Para o investidor, as criptomoedas carecem de "valor intrínseco" e vão acabar por não ter valor, independentemente da sua cotação atual.



"Quando a força passar ou a liquidez secar, elas vão chegar a zero. Não recomendaria a ninguém investir em criptomoedas", frisou.



John Paulson explicou ainda que seria um risco apostar em criptomoedas, como apostou no "subprime" há 13 anos.



À Bloomberg, John Paulson lembrou que ainda não encontrou nada "tão bom" como o "subprime", indicando que apostar em títulos da dívida dos Estados Unidos da América (EUA) aparece hoje como uma excelente alternativa.



De acordo com o cofundador da The Carlyle Group, nesse cenário, existem várias estratégias de opções relacionadas com títulos e com taxas de juros que podem oferecer rendimentos muito elevados.



John Paulson considerou também ser vantajoso investir no ouro, atualmente.