Jornadas Europeias do Património. Portas abertas para ver obras do PRR

Foto: DR

É a primeira vez que o público é convidado a visitar algumas das principais obras do Plano de Recuperação e Resiliência. A iniciativa, que integra a programação das Jornadas Europeias do Património, abriu as portas aos "bastidores" de 18 das 85 intervenções, em todo o país, financiadas pelo programa, que está orçado em cerca de 241 milhões de euros.