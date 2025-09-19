Jornadas Europeias do Património. Portas abertas para ver obras do PRR
Foto: DR
É a primeira vez que o público é convidado a visitar algumas das principais obras do Plano de Recuperação e Resiliência. A iniciativa, que integra a programação das Jornadas Europeias do Património, abriu as portas aos "bastidores" de 18 das 85 intervenções, em todo o país, financiadas pelo programa, que está orçado em cerca de 241 milhões de euros.
As Jornadas Europeias do Património são o evento cultural mais celebrado e partilhado pelos cidadãos da Europa, traduzindo-se em mais de 70 mil iniciativas todos os anos.
Em Portugal são coordenadas pelo Património Cultural, Instituto Público. A Antena 1 visitou uma das visitas mais concorridas, a do Teatro Nacional de São Carlos. A iniciativa começou na quarta-feira e termina este sábado.