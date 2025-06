José Luís Carneiro a favor de redução de IRS mas com justiça social e salvaguarda das contas públicas

Na proposta anunciada por Luís Montenegro, o Governo prevê reduções do imposto até ao oitavo escalão. José Luís Carneiro pede tempo para analisar e admite que os socialistas podem apresentar alterações à proposta.O candidato único à liderança do PS lembra que são vários os desafios internacionais que obrigam a refletir bem sobre a proposta de redução do IRS.Declarações à margem de um encontro na Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, em Lisboa.