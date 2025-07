Foto: Nuno Patrício - RTP

Revela que três dos maiores bancos já concederam mais de mil milhões e meio de euros em crédito à habitação.



Esta medida tem como objetivo ajudar os jovens até aos 35 anos na compra da primeira habitação.



Abrange todos os que estão entre o primeiro e o oitavo escalão do IRS e prevê que o Estado garanta até 15 por cento do valor do crédito.



A medida está em vigor até ao final do próximo ano.