Quase metade do crédito à habitação em novembro foi pedido por jovens até aos 35 anos. Dos 1.667 milhões de euros concedidos pelos bancos para compra de casa, 48% foi para jovens.

Desde agosto que pesam mais no número de novos contratos de crédito à habitação, mês em que entrou em vigor a isenção do IMT e do Imposto de selo na compra da primeira casa própria e permanente, para os cidadãos até 35 anos.