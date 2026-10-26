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JTM Group quer quintuplicar faturação para 500 milhões até 2031 com entrada no Médio Oriente

JTM Group quer quintuplicar faturação para 500 milhões até 2031 com entrada no Médio Oriente

A portuguesa JTM Group vai reforçar a presença no Médio Oriente, com operações na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, mercados que deverão contribuir com 50 milhões de euros para quintuplicar a faturação do grupo até 2031.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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De acordo com a informação disponibilizada à Lusa, o grupo prevê investir entre 2,7 e 3,5 milhões de euros nos próximos cinco anos na expansão para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, através da JTMILE, uma `joint venture` criada com a empresa regional Silk Mile, com operações em Riade e no Dubai.

Com esta expansão, a JTM Group, que registou um volume de negócios de 100 milhões de euros em 2025, pretende quintuplicar a faturação até 2031, para 500 milhões de euros.

A nova estrutura deverá gerar 25 milhões de euros de volume de negócios em cada um dos dois mercados.

A expansão integra a estratégia de crescimento internacional da JTM Group, num contexto de instabilidade geopolítica e transformação das cadeias de abastecimento internacionais.

A empresa pretende aproveitar as oportunidades associadas ao investimento em infraestruturas na região, à diversificação económica da Arábia Saudita, através do programa Vision 2030, e ao papel dos Emirados Árabes Unidos como plataforma do comércio internacional.

Segundo a informação divulgada, a JTMILE combina a experiência internacional da JTM Group com o conhecimento regional da Silk Mile, disponibilizando tecnologia própria e soluções logísticas.

O objetivo passa por responder às necessidades de empresas que operam ou pretendem expandir-se nestes mercados, criando também oportunidades para companhias portuguesas interessadas na internacionalização.

"Apesar da instabilidade geopolítica, acreditamos que a transformação económica da região [Médio Oriente], o investimento em infraestruturas e o reposicionamento das cadeias de abastecimento internacionais criam oportunidades relevantes para operadores logísticos com experiência global e conhecimento local", explicou o presidente executivo (CEO) da JTM Group, Jorge Carlos Magalhães, à Lusa.

Com esta expansão, a JTM Group passa a operar em oito países e 14 cidades, na Europa, nas Américas e no Médio Oriente.

Fundado em Portugal, o grupo é especializado em soluções de transporte e logística, com operações nos segmentos aéreo, marítimo e terrestre, logística de projetos e serviços dirigidos a diferentes setores industriais.

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